Un uomo di 29 anni, già condannato per stalking, è stato condannato nuovamente da un tribunale di Genova a dieci mesi di reclusione per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Dopo essere uscito dal tribunale, ha continuato a seguire la donna, violando le restrizioni imposte dalla sentenza precedente.

L'ha attesa fuori dal tribunale di Genova subito dopo il processo a suo carico. La decisione del giudice dopo il nuovo inseguimento verso Brignole Un uomo di 29 anni è stato condannato dal tribunale di Genova a ulteriori dieci mesi di reclusione per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. L'episodio era avvenuto subito dopo un'udienza del processo che lo vedeva già imputato per stalking nei confronti della donna. Secondo quanto ricostruito durante il procedimento, il giovane aveva atteso l'ex fidanzata fuori dal tribunale. La donna, anche lei di 29 anni, si era accorta di essere seguita mentre camminava verso la zona di Brignole insieme ad alcune amiche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Esce dal tribunale dopo il processo per stalking e ricomincia a seguire l'ex: condannato di nuovo

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