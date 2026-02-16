Logan Paul vende carta Pokemon da record per 16,5 milioni di dollari

Logan Paul ha venduto una carta Pokémon rara per 16,5 milioni di dollari, attirando l'attenzione di appassionati e collezionisti. La vendita è avvenuta dopo che il famoso YouTuber e wrestler ha deciso di mettere in vendita un esemplare di grande valore, che ha riscosso un enorme interesse online. La carta, considerata una delle più rare al mondo, ha attirato numerosi acquirenti da tutto il pianeta, portando a questa cifra record.

(Adnkronos) – Il famoso YouTuber e wrestler Logan Paul ha battuto ogni record nel mercato delle carte collezionabili, vendendo una rarissima carta Pokémon per 16,5 milioni di dollari (per la precisione 16.492.000), inclusi i diritti d'asta, secondo quanto riferito dalla casa d'aste americana Goldin, che ha sede a Runnemede, nello stato del New Jersey.