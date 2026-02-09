L' élite dell' Arma a Roma contro spaccio e degrado Parla ' Etrusco' del Reggimento Tuscania
L'élite dell'Arma dei carabinieri di Roma si muove in modo deciso contro lo spaccio e il degrado. Gli esploratori paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania, noti come 'Etrusco', sono in prima linea. Freddi e lucidi, affrontano ogni situazione con prontezza, offrendo il loro supporto nelle operazioni di sicurezza della capitale. Da metà gennaio, questa unità d'élite ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nella lotta contro il crimine.
Da Termini al Quarticciolo, da Cornelia a Ostia: il corpo speciale dei carabinieri ha partecipato alle ultime operazioni in alcune delle zone più difficili della città. E i cittadini hanno apprezzato Uomini pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Freddi e allo stesso tempo lucidi. Sono gli esploratori paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania – unità d'élite dell'Arma dei carabinieri – che dalla prima metà di gennaio hanno fornito la propria esperienza e il proprio supporto nelle operazioni che, a Roma, hanno interessato la stazione Termini, il Quarticciolo, Cornelia, Tor Bella Monaca.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Reggimento Tuscania
Blitz contro lo spaccio a Ostia con i paracadutisti del Tuscania: 7 arresti e centinaia di dosi sequestrate
Un blitz all’alba a Ostia Ponente ha portato all’arresto di sette persone e al sequestro di centinaia di dosi di droga.
Roma. Quarticciolo. Prosegue la repressione a illegalità e degrado da parte dei Carabinieri e dei parà del Tuscania. In 12 ore, 13 arresti e sequestrate oltre 800 dosi di coca e crack
In Quarticciolo, Roma, prosegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine contro illegalità e degrado.
Ultime notizie su Reggimento Tuscania
Argomenti discussi: L’Arma dei Carabinieri nel cluster olimpico di Cortina d’Ampezzo; Hockey Club Riva nella storia: promozione in Serie Élite; Iran, alta tensione con gli Usa: le opzioni di Teheran in caso di attacco. Gli scenari; Epstein, le élite e il non-luogo dell’impunità.
Ozieri, il brigadiere Linzas in pensione dopo 34 anni: l’omaggio dell’ArmaL’Arma dei Carabinieri di Sassari saluta il brigadiere Salvatore Linzas, che lo scorso 4 gennaio ha lasciato dopo 34 anni il servizio attivo per andare in pensione. Linzas, 60 anni, originario di Ossi ... unionesarda.it
Arma Ski Challenge: sport, addestramento ed eventi pubblici con i CarabinieriDa Vallunga a Ortisei, la manifestazione ha visto oltre 200 atleti dell’Arma e delle Forze Armate protagonisti della più imponente esercitazione invernale dei Carabinieri ... rainews.it
#roma Operazione straordinaria dei carabinieri a Ponte di Nona con il supporto del Reggimento Tuscania. #Cronaca #ilmamilio facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.