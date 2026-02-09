L' élite dell' Arma a Roma contro spaccio e degrado Parla ' Etrusco' del Reggimento Tuscania

L'élite dell'Arma dei carabinieri di Roma si muove in modo deciso contro lo spaccio e il degrado. Gli esploratori paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania, noti come 'Etrusco', sono in prima linea. Freddi e lucidi, affrontano ogni situazione con prontezza, offrendo il loro supporto nelle operazioni di sicurezza della capitale. Da metà gennaio, questa unità d'élite ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nella lotta contro il crimine.

