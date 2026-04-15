Intervento della Polizia nella stazione di Milano Rogoredo | treni in ritardo o cancellati

Nella stazione di Milano Rogoredo, alcuni treni hanno subito ritardi o cancellazioni a causa di un intervento straordinario della Polizia Ferroviaria, programmato dalla Questura di Milano. L'operazione, finalizzata al controllo dell’area, ha comportato modifiche al normale servizio ferroviario, con disagi per i passeggeri in transito. La situazione si è verificata durante le ore di maggiore afflusso, creando disagi tra i viaggiatori presenti nello scalo.

Per un servizio straordinario della Polizia Ferroviaria, programmato da tempo dalla Questura di Milano, volto al controllo dell'area, si stanno verificando ritardi o cancellazioni dei treni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Caos treni a Milano, un intervento della polizia a Rogoredo blocca la circolazione: passeggeri fatti scendere dai convogli Maxi incendio nei pressi della stazione di Glasgow, in Scozia: cancellati tutti i treniDa domenica, un un grande incendio scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street, nei pressi della stazione di Glasgow Central,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: INTERVENTO CONGIUNTO GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA DI STATO: UN ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO PER SPACCIO - Questura di Parma | Polizia di Stato; Operazione antidroga in piazza Dante, il sindaco ringrazia le forze dell’ordine; Napoli: Operazione interforze a Miano. Sequestri e sanzioni tra Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’Arco; Violenza domestica: due casi nell'Aretino. L'intervento della Polizia di Stato. Rimini, mercato coperto, minacce al personale e furti: oltre 50 interventi della Polizia Locale nei primi tre mesi del 2026Più di cinquanta interventi mirati e oltre duecento persone identificate: sono i numeri che a Rimini fotografano l’ attività svolta dal Nucleo ... corriereromagna.it Ancona, tempestivo intervento della polizia per una lite in un parcheggio della zona Baraccola. «Voleva un passaggio». «No, non è vero»ANCONA - Nella prime ore della mattinata odierna le Volanti della Questura hanno effettuato un intervento per segnalata lite passata alle vie di fatto all’interno di un parcheggio in zona Baraccola. corriereadriatico.it L’intervento della Polizia di Stato alla Motorizzazione Civile di Como smaschera un giovane di 20 anni ora denunciato per indebito utilizzo di dispositivi elettronici - facebook.com facebook