Caos treni a Milano un intervento della polizia a Rogoredo blocca la circolazione | passeggeri fatti scendere dai convogli

A Milano, nella zona sud, la circolazione dei treni è stata interrotta a causa di un intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Rogoredo. La compagnia ferroviaria ha annunciato modifiche al servizio, e i passeggeri sono stati fatti scendere dai convogli. La situazione ha causato disagi e ritardi tra i viaggiatori che si trovavano nelle vicinanze. Nessuna informazione immediata sulle cause dell’intervento o sulla durata dell’interruzione.

Bloccata la circolazione dei treni nella zona sud di Milano. “Per consentire un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Rogoredo sono state pianificate delle variazioni al servizio”, si legge in una nota sul sito di Trenord.Le linee coinvolteLe linee coinvolte, secondo quanto.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un altro tram esce dai binari: passeggeri fatti scendere e bus sostitutivi Leggi anche: Tram esce dai binari per una ruota bloccata, passeggeri fatti scendere: l'episodio a pochi giorni dal deragliamento con 2 morti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caos treni sulla Torino-Milano: linea bloccata per guasto a Vercelli; Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli, caos a Termini e treni in ritardo fino a 220 minuti; Caos sulla linea Adriatica: bloccati i treni tra Bari e il Nord; Treni nel caos, seconda mattinata consecutiva di disagi. Caos treni a Milano, un intervento della polizia a Rogoredo blocca la circolazione: passeggeri fatti scendere dai convogliBloccata la circolazione dei treni nella zona sud di Milano. Per consentire un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Rogoredo sono state pianificate delle variazioni al servizio, si l ... milanotoday.it Caos treni sulla Torino-Milano: linea bloccata per guasto a VercelliUn rientro a casa da dimenticare per centinaia di pendolari in viaggio tra Piemonte e Lombardia. La circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Milano è attualmente bloccata a causa di un grave guasto ... lavocedinovara.com ALTA VELOCITÀ NEL CAOS, NAPOLI BLOCCA I TRENI - Mattinata pesantissima per il traffico ferroviario nel Mezzogiorno: un problema tecnico registrato nell’area di Napoli ha mandato in tilt la circolazione dei treni ad alta velocità e degli Intercity, con - facebook.com facebook Caos treni a Santa Maria Novella, ritardi fino a tre ore sulla linea di alta velocità x.com