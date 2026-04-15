Caos treni a Milano un intervento della polizia a Rogoredo blocca la circolazione | passeggeri fatti scendere dai convogli

Da milanotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, nella zona sud, la circolazione dei treni è stata interrotta a causa di un intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Rogoredo. La compagnia ferroviaria ha annunciato modifiche al servizio, e i passeggeri sono stati fatti scendere dai convogli. La situazione ha causato disagi e ritardi tra i viaggiatori che si trovavano nelle vicinanze. Nessuna informazione immediata sulle cause dell’intervento o sulla durata dell’interruzione.

Bloccata la circolazione dei treni nella zona sud di Milano. “Per consentire un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Rogoredo sono state pianificate delle variazioni al servizio”, si legge in una nota sul sito di Trenord.Le linee coinvolteLe linee coinvolte, secondo quanto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Un altro tram esce dai binari: passeggeri fatti scendere e bus sostitutivi

Leggi anche: Tram esce dai binari per una ruota bloccata, passeggeri fatti scendere: l'episodio a pochi giorni dal deragliamento con 2 morti

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caos treni sulla Torino-Milano: linea bloccata per guasto a Vercelli; Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli, caos a Termini e treni in ritardo fino a 220 minuti; Caos sulla linea Adriatica: bloccati i treni tra Bari e il Nord; Treni nel caos, seconda mattinata consecutiva di disagi.

caos treni a milanoCaos treni a Milano, un intervento della polizia a Rogoredo blocca la circolazione: passeggeri fatti scendere dai convogliBloccata la circolazione dei treni nella zona sud di Milano. Per consentire un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Rogoredo sono state pianificate delle variazioni al servizio, si l ... milanotoday.it

caos treni a milanoCaos treni sulla Torino-Milano: linea bloccata per guasto a VercelliUn rientro a casa da dimenticare per centinaia di pendolari in viaggio tra Piemonte e Lombardia. La circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Milano è attualmente bloccata a causa di un grave guasto ... lavocedinovara.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.