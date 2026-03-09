Maxi incendio nei pressi della stazione di Glasgow in Scozia | cancellati tutti i treni

Un incendio ha coinvolto un negozio di sigarette elettroniche in Union Street, vicino alla stazione di Glasgow Central. L’incendio si è sviluppato domenica e ha causato la cancellazione di tutti i treni che collegano la città con altre destinazioni. Le autorità stanno gestendo l’emergenza e stanno intervenendo sul posto per domare le fiamme e ripristinare la circolazione.

Da domenica, un un grande incendio scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street, nei pressi della stazione di Glasgow Central, gli spostamenti da e per la Scozia stanno subendo forti rallentamenti. National Rail ha dichiarato che la stazione rimarrà chiusa senza "alcuna stima sulla sua riapertura". "Prevediamo che i disagi continueranno sulle tratte daperattraverso Glasgow Central almeno fino a fine giornata", si legge in un comunicato ufficiale. Nessun treno partirà o arriverà dai binari alti della stazione più trafficata del Paese, mentre i treni che transitano sui binari bassi non fermeranno a Glasgow Central.