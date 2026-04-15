Internazionali d’Italia 2026 | restyling del Foro Italico l’Italia vuole lo Slam

L’83ª edizione degli Internazionali d’Italia si avvicina, con il torneo che si prepara a vivere un importante restyling del complesso del Foro Italico. La stagione tennistica italiana registra risultati senza precedenti, sia dal punto di vista sportivo sia finanziario. L’obiettivo dichiarato è ottenere lo status di torneo dello Slam, mentre le operazioni di rinnovamento coinvolgono strutture e impianti per migliorare l’esperienza degli atleti e degli spettatori.

Il movimento tennistico italiano si appresta a vivere l’83esima edizione degli Internazionali d’Italia forte di risultati storico-finanziari senza precedenti. Il Tennis italiano è sempre più in ascesa. Non solo il ritorno di Sinner come numero 1 della classifica ATP, ma è l’intero movimento a crescere puntando ad organizzare un torneo Slam come Usa, Francia, Gran Bretagna ed Australia. Il bacino di sportivi praticanti nel nostro Paese ha raggiunto i 6,2 milioni di persone, colmando quasi del tutto il divario storico con il calcio. Ma non basta, perchè la FITP vuole di più con l’organizzazione di uno Slam. Sul fronte prettamente operativo e agonistico, negli ultimi anni, il torneo capitolino è stato protagonista di un vero salto di qualità.🔗 Leggi su Sportface.it Foro Italico, restyling del Centrale dopo gli Internazionali di Tennis: più eventi e capienza ampliataArriva un annuncio ufficiale: dopo gli Internazionali di Tennis 2026, il Foro Italico si prepara a cambiare volto con un importante intervento sullo... Internazionali d’Italia: il Foro Italico punta a un miliardo di euroIl Foro Italico si prepara ad accogliere l’83ª edizione degli Internazionali d’Italia, il prestigioso torneo che dal 6 al 17 maggio vedrà... Temi più discussi: IBI 26, martedì 14 aprile la presentazione ufficiale; Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026; Internazionali BNL d’Italia 2026, il Foro Italico si trasforma: tradizione e futuro si incontrano a Roma; Internazionali BNL d'Italia 2026: il grande tennis torna a Roma. Programmi, orari e tennisti in gara. Internazionali d’Italia 2026: restyling del Foro Italico, l’Italia vuole lo SlamIl movimento tennistico italiano si appresta a vivere l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia forte di risultati storico-finanziari senza precedenti. L ... sportface.it Internazionali BNL d’Italia 2026, il Foro Italico si trasforma: tradizione e futuro si incontrano a RomaIl Foro Italico si allarga, nasce una nuova Arena. L'Italia nel 2028 avrà un torneo sull'erba. Tutte le novità sugli Internazionali 2026 ... rtl.it Il Foro Italico cambia volto: due nuove arene per gli Internazionali e il Centrale con vista Nba roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Caos derby, Roma-Lazio potrebbe essere spostata per “colpa” di Sinner e Alcaraz Domenica 17 maggio, stesso giorno della stracittadina, è in programma anche la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico: gli scenari ROMA - Il derby è finito in un intri - facebook.com facebook