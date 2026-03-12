Sofia Fiorini ha vinto la prima edizione dei campionati italiani di mezza maratona di marcia ad Alessandria, conquistando il titolo sui 21 chilometri. La gara si è svolta domenica e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. Fiorini ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti, portando a casa la vittoria.

Sofia Fiorini trionfa nella prima edizione dei campionati italiani di mezza maratona di marcia ad Alessandria. L’atleta casentinese ha centrato il suo secondo titolo nazionale in poco più di un mese e, dopo aver vinto il tricolore nella maratona di marcia, è ora risultata la più veloce della penisola anche sulla distanza di 21,097 chilometri che è stata recentemente inserita nel programma internazionale di gare. L’avvio di stagione di Fiorini è stato ulteriormente impreziosito dal conseguimento nei giorni scorsi del nuovo record nazionale Under 23 sulla distanza dei 3.000 metri indoor di marcia, confermando un ottimo stato di forma in vista dei campionati mondiali a squadre che sono in programma domenica 12 aprile a Brasilia dove l’atleta casentinese potrà scendere in strada indossando la maglia azzurra della nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lunga marcia di Fiorini: vince sui 21 km

