Internati | oggi presentazione a Taranto Settimana della memoria libro di Silvia Quero | gli appuntamenti dei prossimi giorni

In occasione della Settimana della Memoria 2026, si svolgeranno diverse presentazioni del libro “Internati” di Silvia Quero. Gli appuntamenti si terranno tra il 25 e il 30 gennaio in vari luoghi di Taranto e dei comuni limitrofi, offrendo l’opportunità di approfondire il tema della memoria storica attraverso incontri pubblici, presentazioni e discussioni. Di seguito, il calendario completo degli eventi.

Settimana della Memoria 2026, di seguito gli appuntamenti con presentazioni di "Internati" (Edit@ 2025): 25 gennaio TALSANO, ore 17:00 Parrocchia della Madonna del Rosario; 26 gennaio TARANTO, ore 17, Palazzo di Città; 27 gennaio STATTE ore 9:00 Auditorium Leonardo Da Vinci, ore 11:00 Aula Magna IISS Amaldi; 27 gennaio TARANTO, ore 18:30 Libreria Feltrinelli; 28 gennaio CISTERNINO, ore 17:00 Sala Consiliare; 30 gennaio MASSAFRA, ore 17:30 SPI CGIL.

