Interdetti dai Cas ripartiamo dai quartieri
Il Comune di Arezzo organizza cene di autofinanziamento in alcuni luoghi simbolo della città, come parte di un'iniziativa chiamata “Ripartiamo dai quartieri”. La prima serata si tiene presso un ristorante noto, con l’obiettivo di favorire la convivenza tra residenti e coinvolgere le comunità locali. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a promuovere attività nei quartieri dopo il periodo di interdizione dai Centri di accoglienza temporanei.
Arezzo, 15 aprile 2026 – I nterdetti dai CAS, ripartiamo dai quartieri. Alternativa Comune lancia le cene di autofinanziamento in alcuni luoghi simbolo di Arezzo Prima tappa a “La Griglia” dove la convivenza salva la tradizione aretina. « Il tentativo di silenziarci ci ha solo spinto a radicarci ancora di più nelle strade della nostra città. Dopo la pretestuosa interdizione all’utilizzo dei centri di aggregazione sociale per i no- stri eventi, Alternativa Comune non arretra di un millimetro. Trasformiamo questo isolamento forzato in una nuova opportunità di incontro: venerdì 17 aprile alle ore 20.00 daremo il via alla nostra campagna di autofinanziamento.🔗 Leggi su Lanazione.it
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