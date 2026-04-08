Morassut rilancia il centrosinistra | Tocca a noi | ripartiamo dai giovani

Il deputato del Partito Democratico ha ribadito l'importanza di organizzare nuove primarie, sottolineando che il centrosinistra deve ripartire dai giovani. Morassut ha affermato che le primarie sono necessarie e ha ricordato di aver partecipato a due occasioni di questo tipo, una nel 2012 per le parlamentarie e un’altra nel 2016 per le elezioni amministrative a Roma.

"Le primarie vanno fatte". Non ha dubbi Roberto Morassut, deputato Pd. Anche perché, nella sua carriera, ne ha già fatte due: le parlamentarie del 2012 e quelle a sindaco di Roma del 2016. Ma "prima di arrivarci – avverte – il centrosinistra dovrà allestire un programma e diventare, di fatto, un’alleanza di governo". Onorevole, fosse facile. "Passare dalla barricata delle opposizioni alla costruzione di un programma credibile e duraturo è sempre stato per i progressisti un passaggio complesso. Eppure adesso tutte le nostre energie debbono riversarsi su questo, con grande saggezza politica". Intanto per un anno e mezzo vi toccano ancora le barricate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morassut (ri)lancia il centrosinistra: "Tocca a noi: ripartiamo dai giovani"

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