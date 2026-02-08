Il Partito Democratico marchigiano si rimette in pista. Dopo la sconfitta alle regionali, i militanti cercano di rilanciare il loro impegno sui temi caldi come il referendum, il voto locale e l’Europa. Per ora, il messaggio è chiaro: bisogna ripartire dai banchetti e coinvolgere di nuovo i cittadini per difendere i valori europei e i territori.

Referendum, attenzione ai territori, difesa dei valori europei: da questi temi il Partito democratico marchigiano, finito di leccarsi le ferite per la sconfitta alle elezioni regionali, cerca di trovare una quadra e ripartire. Ed ecco che i dem della regione si sono ritrovati a Folignano per fare il punto della situazione, soprattutto in vista del 22 e 23 marzo, ma non solo. In un incontro con gli europarlamentari Matteo Ricci e Nicola Zingaretti, il Pd punta su mobilitazione, alleanze e radicamento territoriale. A prendere la parola la segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi che rivendica il percorso avviato nell’ultima assemblea regionale: "Abbiamo tracciato una linea di rilancio basata su alcuni punti chiari, a partire dalla battaglia per il no al referendum, che riguarda tutto il Pd a ogni livello" ha detto davanti a una sala piena di notabili dem e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, voto locale, Europa. Il Pd: "Ripartiamo dai banchetti"

Il Pd ha deciso di scendere in piazza per sostenere il 'No' al referendum sulla giustizia.

La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alla destra di tornare sui propri passi e sostenere l'emendamento del suo partito sul voto fuori sede per il referendum.

Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

