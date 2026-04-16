Lens-Tolosa venerdì 17 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile 2026 alle 20:45 si sfideranno il Lens e il Tolosa. Il Lens, che ha riposato nell’ultimo turno per via delle competizioni europee, scende in campo con l’obiettivo di vincere davanti ai propri tifosi. Il Tolosa, guidato dall’allenatore Martinez, arriva da una serie di partite recenti senza vittorie. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note in vista di questa partita di campionato.

Dopo aver riposato nell’ultimo turno visti gli impegni europei dello Strasburgo, il Lens di Sage cerca di tenere vive le speranze di titolo battendo in casa il Tolosa di Martinez. I sang et or intanto hanno mantenuto il ritmo partita sfidando il Rouen in amichevole e hanno beneficiato della pausa anche per ricaricare le batterie dopo aver perso malamente il derby du Nord contro il Lille.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Tolosa (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Paris Saint Germain-Tolosa (venerdì 03 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiRitorna la Ligue1 dopo la sosta per le nazionali e il weekend lo inaugura il Paris Saint Germain di Luis Enrique nella sfida interna contro il Tolosa. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Napoli-Milan, le pagelle: Buongiorno un gigante, Maignan poteva fare meglio; Diretta Kevin Krawietz - Tim Puetz vs Julian Cash - Lloyd Glasspool Doppio Maschile - Monte-Carlo Masters 2026; Pronostico Lens - Tolosa con quote del match di ligue 1 del 17-04-26; Pronostico Lens - Tolosa - Ligue 1. Pronostico Lens vs Tolosa – 17 Aprile 2026Nel contesto competitivo del Ligue 1, la sfida del 17 Aprile 2026 alle 20:45 allo Stadio Bollaert-Delelis promette intensità e precisione tattica. Lens e ... news-sports.it Il punto sulla ventotesima giornata di Ligue 1 McDonald's: Altro stop per il Lens, che ne prende tre a Lilla prima con Haraldsson, Correia e Pardo, ora al 3° posto. Il Psg, 3-1 al Tolosa nell'anticipo del venerdi sera, va a +4. Il Monaco aggancia il marsiglia al post - facebook.com facebook