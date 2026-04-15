L’agente di Calhanoglu ha dichiarato ufficialmente che i fatti sono chiari, confermando la posizione del giocatore. Gordon Stipic ha aggiunto che continuerà a dimostrare le proprie qualità e il suo ruolo fondamentale in squadra. La permanenza di Calhanoglu all’Inter sembra quindi assicurata, mantenendo la sua importanza nel gruppo. Non ci sono state variazioni sulla situazione contrattuale o sulle prospettive future del centrocampista.

Gordon Stipic: “Continuerà a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra” Una cosa è certa: Hakan Calhanoglu rimane un giocatore determinante per l’ Inter. Di più: insostituibile. Una cosa, invece, è incerta: il suo futuro. Contratto in scadenza a giugno 2027, ha superato abbondantemente i trenta e un ingaggio di 6,5 milioni netti. Insomma, ci sono tutti i prodromi per un addio ai nerazzurri nel prossimo calciomercato estivo. Inter, la smentita UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu: “Non è vero” (Foto AI) – Calciomercato.it L’incertezza resta anche, o forse soprattutto dopo le dichiarazioni del suo agente Gordon Stipic. A Fabrizio Romano, il rappresentato del regista turco ha smentito tutto quel che era possibile smentire.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, annuncio UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu: “I fatti sono chiari”

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