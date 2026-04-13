Calciomercato Inter | Calhanoglu a un passo dal Galatasaray l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri

L'agente di un centrocampista turco ha annunciato che il suo assistito potrebbe trasferirsi al Galatasaray, suscitando preoccupazioni tra i tifosi dell'Inter. La trattativa sembra essere molto avanzata e potrebbe portare alla partenza del giocatore dalla squadra nerazzurra nella prossima finestra di mercato. La notizia ha generato grande attenzione tra gli appassionati e i media sportivi italiani.

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