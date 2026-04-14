Calhanoglu Inter l’agente avverte | Trasferimento al Galatasaray? I fatti sono chiari questa la situazione

L’agente di Calhanoglu ha comunicato attraverso i canali social di un giornalista che il trasferimento del giocatore al Galatasaray è una possibilità concreta. Ha affermato che i fatti sono chiari e ha descritto la situazione attuale senza lasciare spazio a interpretazioni. La questione riguarda le trattative in corso e la posizione del calciatore in questa fase. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai tempi o alle condizioni dell’eventuale trasferimento.

di Paolo Moramarco Calhanoglu Inter, l’agente avverte ha commentato la situazione del suo assistito tramite i profili social di Fabrizio Romano. Le sue parole. Arriva una presa di posizione netta sul futuro di Hakan Çalhanoglu, centrocampista turco e leader dell’ Inter, dopo le insistenti voci che lo accostavano al Galatasaray. A fare chiarezza, anche oggi, è stato il suo agente Gordon Stipic, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fabrizio Romano, attraverso un messaggio pubblicato su X. Calhanoglu Inter, nessun contatto con il Galatasaray. L’agente ha voluto smentire categoricamente ogni indiscrezione, chiarendo la posizione del giocatore e l’assenza totale di trattative con il club turco.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, l’agente avverte: «Trasferimento al Galatasaray? I fatti sono chiari, questa la situazione» Mercato Inter, irrompe l’agente di Calhanoglu: «In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99%. Vi svelo i retroscena dell’affare…»di Francesco AlipertaMercato Inter, l’agente di Calhanoglu annuncia la cessione del centrocampista turco: ecco le parole e tutti i dettagli Il futuro... Calciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurriCalciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri...