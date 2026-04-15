Inter ambiziosa ma umile Como fallisce il rigore per il 4-3 decisivo

L'Inter ha ottenuto una vittoria che ha segnato la stagione, con Cristian Chivu tra i protagonisti. La partita si è conclusa con un punteggio che ha mantenuto aperto il risultato fino all'ultimo momento. Il Como ha avuto l'opportunità di pareggiare nel finale, ma ha fallito il rigore che avrebbe portato al 4-3 decisivo. La sfida si è giocata con intensità e determinazione da entrambe le squadre.

"> Cristian Chivu e il trionfo di Inter: una vittoria che segna la stagione. COMO, ITALIA – APRILE 12: Il tecnico dell’FC Internazionale Cristian Chivu osserva attentamente la partita di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale, svoltasi allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. L’Inter ha mostrato una determinazione straordinaria, riuscendo a ribaltare uno svantaggio di 2-0 e conquistando una vittoria spettacolare per 4-3, consolidando così il proprio dominio in campionato. Un match memorabile e ricco di emozioni. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, si è detto entusiasta della prestazione della squadra e ha colto l’occasione per commentare le dichiarazioni di Chivu.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Inter ambiziosa ma umile, Como fallisce il rigore per il 4-3 decisivo. Leggi anche: Napoli, Lobotka sbaglia il rigore decisivo, il Como in semifinale di Coppa Italia Cesena vince ma spreca: Shpendi fallisce il rigore della gloria tutta romagnola in B.Cesena si aggrappa ai suoi talenti locali per ritrovare consistenza in un campionato di Serie B combattuto.