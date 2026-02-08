Cesena vince ma spreca | Shpendi fallisce il rigore della gloria tutta romagnola in B

Cesena vince, ma l’occasione di chiudere la partita con un rigore si rivela un fallimento. Shpendi si presenta dal dischetto, ma sbaglia, lasciando spazio alle emozioni e alle speranze di una vittoria più rotonda. La squadra romagnola ha mostrato carattere, ma deve ancora migliorare in concretezza se vuole risalire la classifica.

Cesena si aggrappa ai suoi talenti locali per ritrovare consistenza in un campionato di Serie B combattuto. La vittoria contro il Pescara, arrivata venerdì sera al Manuzzi, ha permesso alla squadra di consolidare la quinta posizione in classifica, ma la strada verso la vetta rimane in salita e la necessità di continuità è imperativa. Un successo che, però, ha lasciato spazio a qualche rimpianto, per un’occasione sfumata di celebrare un trionfo interamente “made in Romagna”, con un possibile tris di gol segnati da giocatori cresciuti nel vivaio bianconero. La partita contro gli abruzzesi, attualmente ultimi in classifica, non è stata una passeggiata, come dimostra il palo colpito da Caligara e le diverse occasioni create dal Pescara.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il match tra Cesena e Pescara si sblocca al primo tempo con un gol di Berti, che mette i padroni di casa in vantaggio.

