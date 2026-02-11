Napoli Lobotka sbaglia il rigore decisivo il Como in semifinale di Coppa Italia
Il Napoli cade ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo una partita tirata, termina in parità 1-1 e si decide tutto ai rigori. Lobotka sbaglia il rigore decisivo, regalando al Como la vittoria per 8-7 e l’accesso alle semifinali. I partenopei lasciano così il torneo, mentre i lombardi festeggiano la qualificazione.
BEFFA AI RIGORI. Il Napoli saluta la Coppa Italia ai quarti di finale, eliminato dal Como ai calci di rigore (risultato finale 7-8 ) dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La partita, sbloccata da un rigore di Baturina per fallo di Olivera, è stata ripresa dal solito Antonio Vergara nella ripresa. La lotteria finale è crudele: dopo una serie infinita, l’errore decisivo porta la firma insospettabile di Stanislav Lobotka. Conte esce tra le polemiche per la mancata espulsione di Ramon (graziato due volte su Hojlund). Il Como vola in semifinale contro l’Inter, per il Napoli la stagione rischia di svuotarsi di significato a febbraio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Approfondimenti su Napoli Como
Coppa Italia, il Como elimina il Napoli ai calci di rigore: sfida all’Inter in semifinale
Dopo una battaglia lunga e combattuta, il Como elimina il Napoli ai calci di rigore e si prepara a sfidare l’Inter in semifinale di Coppa Italia.
Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia (nessun dramma tutto sommato), il Como vince ai rigori. Sbagliano Lukaku e Lobotka
Questa sera il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori contro il Como.
Ultime notizie su Napoli Como
Argomenti discussi: Live Napoli-Como 7-8: sbaglia Lobotka, il Como è in semifinale di Coppa Italia; Pagelle - Senza Conte, il Napoli sarebbe tra il decimo e il dodicesimo posto. Dio salvi Scott McTominay Buongiorno disastroso, Juan Jesus in pericolosa regressione. Meno male che Rrahmani c'è. Lobotka è il più eroico di tutti ed è il difensore migliore. Di Fab; Serie A, Genoa-Napoli; FINALE! Genoa-Napoli 2-3: gli azzurri vincono in 10 grazie al rigore di Hojlund.
Live Napoli-Como 7-8: sbaglia Lobotka, il Como è in semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it
LIVE- Napoli-Como 6-7 d.c.r: l’errore di Lobotka manda i lariani in semifinaleAl Maradona si gioca Napoli-Como, gara valevole per i quarti di finali di Coppa Italia Frecciarossa. Gli azzurri potrebbero davvero puntare alla vittoria della competizione, vista l'uscita dalla Champ ... gonfialarete.com
Amaro in bocca per il Napoli, che esce dalla Coppa Italia per mano del Como e dei calci di rigore Prestazione, nonostante tutto, solida per gli azzurri (come dimostrano i tanti 6.5) con Elmas e Vergara che spiccano su tutti 7 Male i due esterni di centroca - facebook.com facebook
#Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.