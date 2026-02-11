Il Napoli cade ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo una partita tirata, termina in parità 1-1 e si decide tutto ai rigori. Lobotka sbaglia il rigore decisivo, regalando al Como la vittoria per 8-7 e l’accesso alle semifinali. I partenopei lasciano così il torneo, mentre i lombardi festeggiano la qualificazione.

BEFFA AI RIGORI. Il Napoli saluta la Coppa Italia ai quarti di finale, eliminato dal Como ai calci di rigore (risultato finale 7-8 ) dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La partita, sbloccata da un rigore di Baturina per fallo di Olivera, è stata ripresa dal solito Antonio Vergara nella ripresa. La lotteria finale è crudele: dopo una serie infinita, l’errore decisivo porta la firma insospettabile di Stanislav Lobotka. Conte esce tra le polemiche per la mancata espulsione di Ramon (graziato due volte su Hojlund). Il Como vola in semifinale contro l’Inter, per il Napoli la stagione rischia di svuotarsi di significato a febbraio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, Lobotka sbaglia il rigore decisivo, il Como in semifinale di Coppa Italia

Dopo una battaglia lunga e combattuta, il Como elimina il Napoli ai calci di rigore e si prepara a sfidare l’Inter in semifinale di Coppa Italia.

Questa sera il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori contro il Como.

