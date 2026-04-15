Intelligenza artificiale sostituzione o evoluzione? Dai camionisti agli hotel chi rischia il posto in Romagna

Negli ultimi mesi, diverse aziende in Romagna hanno avviato processi di automazione con l’utilizzo di intelligenza artificiale, portando alla sospensione di alcuni lavoratori. In alcuni casi, sono stati sostituiti da sistemi automatizzati, tra cui camionisti e personale di strutture alberghiere. Sono stati registrati almeno 37 licenziamenti legati all’introduzione di queste tecnologie, segnando un cambiamento nel panorama occupazionale locale.

“37 lavoratori lasciati a casa e sostituiti dall’intelligenza artificiale”. Uno di quei titoli da brividi che solo dieci anni fa ci si sarebbe immaginati tra le righe di una nuova sceneggiatura della serie Netflix Black Mirror. Una notizia che invece, a inizio marzo, da Marghera ha fatto il giro.🔗 Leggi su Forlitoday.it L’intelligenza artificiale al servizio di chi cerca esperienze green: l’evoluzione EconautiSono “esplosi” arricchendo con realtà aumentata e digitale le esperienze nella natura dei visitatori dell’Oasi Wwf Parco degli Astroni e del Parco... Intelligenza artificiale e lavoro: chi rischia davvero? I dati del report Anthropic sulle professioni più esposte e sui giovaniUno studio dimostra che la tecnologia automatizza i programmatori, frena le assunzioni giovanili del 14% salvando le professioni manuali L'articolo .