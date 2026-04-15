intelligenza artificiale pensionati e qualche troll

Una recente narrazione esplora i temi della morale e delle macchine, intrecciando elementi di intelligenza artificiale con le esperienze di pensionati e alcune figure di commentatori online. Si tratta di un racconto che richiama anche uno dei lavori letterari di Tove, coinvolgendo personaggi e situazioni che riflettono le sfide e le riflessioni legate alla tecnologia e alla vita quotidiana. La storia affronta questioni di etica e di interazioni tra umani e sistemi automatizzati.

Abbiamo letto una storia che parla di morale e macchine e uno dei romanzi per adulti di Tove Jansson (ma anche qualcosa dei Mumin) È uno dei tanti temi di due nuovi romanzi italiani, L’idiota di famiglia di Dario Ferrari e L’invenzione del colore di Christian Raimo Il libro è sempre meglio del film? Si può adattare un classico? Esce al cinema “Cime tempestose” di Emerald Fennell, Giulia Pilotti ne parla con Gabriele Niola Due grandi scrittori tornati di recente in libreria: Bianca Pitzorno con un pastiche di generi ottocenteschi e Ian McEwan con la sua fantascienza senza scienza .🔗 Leggi su Ilpost.it

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