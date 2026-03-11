Di Genova Fastweb+Vodafone | Investiamo 1,5 mld l' anno in infrastrutture per sicurezza e qualità

A Genova, Fastweb e Vodafone annunciano un investimento annuo di 1,5 miliardi di euro in infrastrutture dedicate alla sicurezza e alla qualità dei dati nel settore business. Le aziende si concentrano sull’implementazione di tecnologie proprietarie e sull’ampliamento delle reti, con l’obiettivo di migliorare la protezione e la gestione delle informazioni lungo tutta la filiera. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa.

Roma, 11 mar, (Adnkronos) - Garantire sicurezza e qualità dei dati lungo tutta la filiera del mercato business, investendo in infrastrutture e tecnologie proprietarie. È questo l'impegno ribadito da Augusto Di Genova, Chief B2B Officer di Fastweb+Vodafone, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis – Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. “Il nostro impegno è garantire sicurezza e qualità su tutta la filiera del mercato business, grazie a infrastrutture e soluzioni proprietarie che fanno la differenza nella protezione e nella gestione del dato", ha spiegato Di Genova. 🔗 Leggi su Iltempo.it

