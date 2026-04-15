Insula si chiude il mandato di Raschillà | 304 alloggi assegnati

Tra pochi giorni si concluderà il mandato di tre anni del presidente di Insula, società partecipata del comune di Venezia che gestisce oltre 5.300 alloggi di edilizia pubblica. Durante questo periodo, sono stati assegnati complessivamente 304 alloggi. La società si occupa di amministrare e assegnare gli immobili destinati a famiglie in condizioni di disagio abitativo. La fine del mandato segna un momento di transizione per l’ente.

Si chiude a giorni il mandato triennale di Fabio Raschillà a presidente di Insula, la società partecipata del comune di Venezia che si occupa di edilizia pubblica e gestisce attualmente 5349 appartamenti. Raschillà, che è candidato al consiglio comunale con Fratelli d'Italia, il suo partito, ha.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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