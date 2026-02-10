Sono stati assegnati i primi cinque alloggi del progetto “Anziano fragile” nel complesso Botta. La graduatoria ufficiale per l’assegnazione in locazione a canone agevolato è stata approvata, destinata agli over 70. Ora gli anziani potranno trasferirsi in queste nuove abitazioni, pensate apposta per loro.

Approvata la graduatoria per l’ assegnazione in locazione a canone agevolato di alloggi di edilizia residenziale sociale all’interno del complesso Botta, destinati agli over 70 nell’ambito del progetto “ Anziano fragile ”. Il bando era stato emesso dal Comune a dicembre. Nella graduatoria, valida per tre anni, sono inserite come idonee 12 domande ma per ora verranno assegnati solo cinque appartamenti con contratto ventennale. Il progetto “Anziano fragile” accompagnerà l’assegnazione con una serie di servizi (in fase di definizione) che includono: teleassistenza (sistema di monitoraggio e pronto intervento a distanza); assistenza domiciliare (interventi personalizzati per supportare le attività quotidiane, l’igiene personale e la gestione della casa); infermiere di plesso (in fase di definizione l’accordo con l’Asl); organizzazione di attività ludico-ricreative (in collaborazione con gli enti del terzo settore). 🔗 Leggi su Lanazione.it

