Contrada Boscozzulo a Bisaccia si chiude il percorso di recupero con la consegna degli alloggi

A Bisaccia, nel quartiere di Contrada Boscozzulo, è stato completato il progetto di recupero con la consegna di diciotto alloggi. Le nuove abitazioni sono state assegnate ai nuclei familiari in graduatoria, segnando la fine del percorso di riqualificazione del quartiere. La consegna ufficiale si è svolta nelle scorse ore, portando a termine l’intervento di recupero previsto.

L'assessora regionale Claudia Pecoraro, il presidente di ACER Campania David Lebro e il sindaco di Bisaccia Marcello Arminio consegnano 17 alloggi ERP e un appartamento destinato alle famiglie in condizioni di indigenza Si conclude con l'assegnazione di diciotto alloggi il percorso di recupero del quartiere di Contrada Boscozzulo, a Bisaccia, assegnando abitazioni funzionali e sostenibili ai nuclei familiari in graduatoria. L'intervento riguarda 17 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e 1 alloggio di edilizia sociale destinato a utenze fragili. Si chiude così una vicenda iniziata nell'ambito della ricostruzione post-sisma del 1980 e rimasta per anni incompiuta, con edifici parzialmente realizzati e un comparto urbano segnato dal degrado.