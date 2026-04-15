Insieme Umbria contro il cancro quinto focus a Perugia sulla chirurgia oncologica

Sabato 18 aprile si terrà a Perugia il quinto Focus organizzato dall’associazione Insieme Umbria contro il cancro, dedicato alla chirurgia oncologica. L’evento si concentrerà su due specialità della chirurgia oncologica e coinvolgerà professionisti e cittadini interessati a temi legati alle terapie e alle tecniche chirurgiche utilizzate nel trattamento dei tumori. La giornata si svolgerà in un contesto di confronto tra esperti e pubblico, senza interventi di figure pubbliche o rappresentanti istituzionali.

È in programma sabato 18 aprile e sarà incentrato su due alte specialità della chirurgia oncologica il quinto Focus organizzato dall’associazione Insieme Umbria contro il cancro. L’evento, dal titolo ‘Chirurgia toracica e chirurgia epatobiliare in Umbria’, si terrà alle 9 nella sede dell’Ordine.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Tumore di rene e prostata, ecco come l’AI rivoluziona la chirurgia oncologicaDue software innovativi consentono al chirurgo di mappare rene e prostata, guidandolo poi nell’intervento chirurgico di rimozione del tumore. Arnas Garibaldi Nesima: Nicola Cinardi nominato direttore della Chirurgia OncologicaABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova guida per la Chirurgia Generale a indirizzo oncologico Si rafforza l’offerta sanitaria dell’Arnas Garibaldi nella cura... Argomenti più discussi: Insieme Umbria contro il cancro, quinto focus a Perugia sulla chirurgia oncologica; Home - regione.umbria.it; Umbria: l’ultimo viaggio è insieme. Sì alla tumulazione degli animali con i padroni; Chirurgia oncologica in Umbria: focus su toracica ed epatobiliare a Perugia il 18 aprile. L'annuncio della Proietti "Insieme per sempre: l’Umbria permette la tumulazione degli animali d’affezione con i padroni" La presidente: "Con la legge ‘Omnibus’ riconosciamo il valore profondo degli affetti che non conoscono barriere di specie" Link alla notizia - facebook.com facebook Umbria: l’ultimo viaggio è insieme. Sì alla tumulazione degli animali con i padroni x.com