Tumore di rene e prostata ecco come l’AI rivoluziona la chirurgia oncologica
Questa settimana si parla di nuove tecnologie che cambiano il modo di affrontare i tumori di rene e prostata. La chirurgia si fa più precisa grazie all’intelligenza artificiale, che permette di prevedere l’aggressività di un tumore senza incidere sulla pelle. Inoltre, un sistema innovativo traccia i nervi invisibili, aiutando i chirurghi a preservare i nervi vitali durante l’intervento. Sono strumenti che promettono di migliorare le possibilità di cura e la qualità della vita dei pazienti.
Una ‘ biopsia digitale ’ capace di prevedere l’aggressività del tumore al rene senza ancora aver inciso la cute e un sistema Gps dei nervi che ricostruisce i loro percorsi invisibili, indispensabili per preservare la qualità della vita del paziente con tumore alla prostata. Sono Tumor-pattern profiler e Prostate-nerve path, le due innovazioni di intelligenza artificiale e computer vision al centro del Technourology meeting di Torino. L’evento, giunto alla 14° edizione, è diretto da Francesco Porpiglia, direttore dell’Urologia dell’Irccs di Candiolo, e vede la partecipazione dei più importanti urologi a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Tumore Rene
UniCamillus-Policlinico Abano, prima operazione di doppio tumore (rene e prostata) con il Da Vinci Single Port
Tumore al seno: la rivoluzione della chirurgia minivasiva della mammella, l’ultimo passo di una lunga evoluzione nella cura oncologica interventistica. In cosa consiste e a quali pazienti è raccomandato
La chirurgia minivasiva della mammella è un approccio innovativo che riduce l’invasività degli interventi oncologici.
Ultime notizie su Tumore Rene
Argomenti discussi: Tumore al rene, il trapianto di microbiota migliora la risposta all’immunoterapia; Il trapianto di microbiota fecale migliora la risposta all’immunoterapia nel carcinoma renale in stadio avanzato: i risultati dello studio TACITO su Nature Medicine; Immunoterapia tumore vescica (25/01/2026) | Forum Tumori di rene e vescica | Il Medico Risponde - Corriere.it; Tumore del rene, il trapianto di microbiota migliora la risposta all’immunoterapia.
Tumore del rene avanzato, trapianto di microbiota intestinale può potenziare immunoterapiaIl trapianto di microbiota fecale (Fmt) può migliorare la risposta all'immunoterapia nel tumore del rene avanzato. Lo rivela uno studio della Fondazione Gemelli e Università Cattolica, pubblicato su ... ansa.it
Tumori al rene e alla prostata, biopsia digitale e GPS dei nervi rivoluzionano la cura: come funzionanoI due software innovativi consentono al chirurgo di mappare con straordinaria precisione rene e prostata, guidandolo nella scelta del trattamento e nell’esecuzione dell’intervento chirurgico di rimozi ... today.it
Hai mai sentito parlare di trapianto del microbiota La ricerca suggerisce che potrebbe avere un ruolo chiave nella terapia del tumore del rene. Ecco cosa sappiamo finora - facebook.com facebook
Hai mai sentito parlare di trapianto del microbiota La ricerca suggerisce che potrebbe avere un ruolo chiave nella terapia del tumore del rene. Ecco cosa sappiamo finora #Tumore #TumoreDelRene #Microbiota #Medicina #Salute x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.