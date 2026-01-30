Questa settimana si parla di nuove tecnologie che cambiano il modo di affrontare i tumori di rene e prostata. La chirurgia si fa più precisa grazie all’intelligenza artificiale, che permette di prevedere l’aggressività di un tumore senza incidere sulla pelle. Inoltre, un sistema innovativo traccia i nervi invisibili, aiutando i chirurghi a preservare i nervi vitali durante l’intervento. Sono strumenti che promettono di migliorare le possibilità di cura e la qualità della vita dei pazienti.

Una ‘ biopsia digitale ’ capace di prevedere l’aggressività del tumore al rene senza ancora aver inciso la cute e un sistema Gps dei nervi che ricostruisce i loro percorsi invisibili, indispensabili per preservare la qualità della vita del paziente con tumore alla prostata. Sono Tumor-pattern profiler e Prostate-nerve path, le due innovazioni di intelligenza artificiale e computer vision al centro del Technourology meeting di Torino. L’evento, giunto alla 14° edizione, è diretto da Francesco Porpiglia, direttore dell’Urologia dell’Irccs di Candiolo, e vede la partecipazione dei più importanti urologi a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore di rene e prostata, ecco come l’AI rivoluziona la chirurgia oncologica

