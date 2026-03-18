Arnas Garibaldi Nesima | Nicola Cinardi nominato direttore della Chirurgia Oncologica

Nicola Cinardi è stato nominato direttore della Chirurgia Oncologica presso l'Arnas Garibaldi Nesima. La nomina riguarda la nuova guida per la Chirurgia Generale a indirizzo oncologico. Questa scelta mira a rafforzare l’offerta sanitaria dell’ospedale nel trattamento delle patologie tumorali. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova guida per la Chirurgia Generale a indirizzo oncologico. Si rafforza l’offerta sanitaria dell’Arnas Garibaldi nella cura delle patologie tumorali. Nicola Cinardi è stato nominato direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale a indirizzo oncologico del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima, con un incarico della durata di cinque anni. La formalizzazione dell’incarico è avvenuta alla presenza della Direzione Strategica, composta da il direttore generale Giuseppe Giammanco, il direttore amministrativo Carmelo Ferrara e il direttore sanitario Mauro Sapienza, che hanno accolto il nuovo responsabile segnando l’inizio del suo percorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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