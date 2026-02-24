Espulso georgiano con precedenti | la sfida del rimpatrio in Italia

Un uomo georgiano con precedenti penali è stato allontanato dall’Italia dopo aver violato le leggi sul soggiorno irregolare. La sua espulsione è stata decisa perché rappresentava un rischio per l’ordine pubblico. L’uomo è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, dove resterà in attesa di essere rimandato nel suo paese d’origine. Le autorità confermano di aver agito per tutelare la sicurezza della comunità.

Un cittadino georgiano con un passato criminale è stato espulso dall'Italia e trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Frosinone, rappresenta l'ennesimo atto di contrasto all'immigrazione irregolare in un'area già sotto stretta sorveglianza. L'uomo, entrato clandestinamente nel 2024, aveva accumulato precedenti per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e violazioni legate agli stupefacenti. Il trasferimento al CPR è stato disposto dal Questore di Frosinone, che ha mantenuto alta l'attenzione sulla sicurezza territoriale.

