Innovazione l’Ai entra in azienda ma a piccole dosi e con prudenza

L’Osservatorio AI4Innovation ha pubblicato un rapporto che analizza come le aziende stanno integrando l’intelligenza artificiale nei loro processi. I dati mostrano che l’adozione avviene in modo graduale e con cautela, evitando investimenti massicci o cambiamenti radicali. Sono stati individuati diversi trend che riguardano l’uso di questa tecnologia, spesso legati a progetti pilota o a implementazioni controllate.

Discussa ma quanto davvero adottata e considerata determinante? Il Politecnico di Milano usa il riferimento a un immaginario letterario, quello all’opera teatrale Aspettando Godot, per descrivere il rapporto che molte imprese hanno oggi con l’ intelligenza artificiale. La citazione al capolavoro di Samuel Beckett apre infatti il report appena licenziato dal titolo «Ai4Innovation - Innovazione & Ai nelle imprese italiane: Gen-Ai & Agentic-Ai tra consapevolezza, prudenza ed azione». «I dati mostrano - si legge - che nonostante l’accelerazione tecnologica degli ultimi due anni, la diffusione dell’Ai nei processi di innovazione aziendale rimane ancora limitata.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Innovazione, l’Ai entra in azienda ma a piccole dosi e con prudenza Gemini Business per creare Agenti di intelligenza artificiale Notizie correlate Leggi anche: Ottica e fotonica, l’innovazione made in Italy in vetrina a San Francisco con Ice. C’è anche un’azienda campana L’intelligenza artificiale entra in azienda: a Udine il terziario accelera con BIX26Non più una visione futuristica o un dibattito teorico, ma uno strumento di lavoro quotidiano capace di far risparmiare fino a due giornate di lavoro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Siav entra nel capitale della startup Atacod (automazione processi); Insurtech, cresce la spinta ma resta concentrata: l’AI entra nella fase industriale; Ceccano, il Comune si accende: l’AI entra a Palazzo Antonelli; Innovation management, blendX annuncia la chiusura di un round da 600mila euro e l'ingresso di Gruppo Ebano ed ELIS. L’AI entra in azienda. Tutti i vantaggi per le piccole e medie impreseParte e non a caso con la prima tappa a Catanzaro in Calabria il viaggio di Unindustria e A2A, la multiservizi nei settori dell’ambiente dell’energia e della transizione energetica, in sette tappe nel ... catanzaroinforma.it Nel pharma l’AI accelera la ricerca di nuovi farmaci. Può fare lo stesso con l’innovazione di prodotto in altri settori?Nel Pharma l’AI accelera la ricerca di nuovi farmaci. Può fare lo stesso con l’innovazione di prodotto in altri settori? La risposta è si ... economyup.it A PESARO LA GIORNATA DEL "MADE IN ITALY" FRA SCUOLA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE facebook Giornata del Made in Italy tra identità e innovazione: dalla Toscana uno sguardo al futuro. A Palazzo Strozzi Sacrati confronto su export, formazione e innovazione x.com