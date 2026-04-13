L’intelligenza artificiale entra in azienda | a Udine il terziario accelera con BIX26
A Udine, il settore terziario si sta muovendo rapidamente verso l’uso dell’intelligenza artificiale, con l’introduzione di BIX26. Questo strumento viene utilizzato come parte delle attività quotidiane, consentendo di risparmiare fino a due giornate di lavoro ogni mese. La novità rappresenta un passo concreto nel processo di digitalizzazione delle aziende locali, che integrano le nuove tecnologie nelle operazioni di tutti i giorni.
Non più una visione futuristica o un dibattito teorico, ma uno strumento di lavoro quotidiano capace di far risparmiare fino a due giornate di lavoro al mese. È questo il messaggio emerso con forza da BIX26 – Business AI Experience, l’evento formativo che ha riunito a Udine una novantina di.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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