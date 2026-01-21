Ottica e fotonica l’innovazione made in Italy in vetrina a San Francisco con Ice C’è anche un’azienda campana

Per la prima volta, l’Italia partecipa ufficialmente a Spie Photonics West, il principale evento mondiale dedicato all’ottica e alla fotonica. In vetrina a San Francisco, l’innovazione italiana nel settore, con un’azienda campana tra le protagoniste, testimonia l’eccellenza e il progresso del made in Italy in questo settore tecnologico. Un’occasione per valorizzare le competenze e le soluzioni innovative sviluppate nel nostro Paese.

Per la prima volta l’Italia entra ufficialmente in campo a Spie Photonics West, il principale appuntamento mondiale per l’industria dell’ottica e della fotonica. All’edizione 2026, in programma dal 20 al 22 gennaio al Moscone Center di San Francisco, il Paese è presente con una collettiva di 12 aziende coordinata da Agenzia Ice, che porta negli Stati Uniti tecnologie chiave per i mercati high-tech, dal medicale all’aerospazio. Dall’ottica biomedicale alla micro-fabbricazione, dai laser ai display fino ai componenti optoelettronici, la partecipazione italiana segna un debutto formale in una fiera che rappresenta il principale punto di incontro globale tra ricerca scientifica e applicazioni industriali nel campo della fotonica.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: San Francisco dà il via alla stagione del Natale con “Drag On Ice” Leggi anche: Formazione e Made in Italy: Innovazione e Sostenibilità per un Futuro Eccellente La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Da biomedicale a optoelettronicale, tecnologie italiane a SPIE Photonics West; Comporre nanomateriali - con l'intelligenza artificiale e la chimica; Viva l’Italiano: primo incontro di coordinamento del progetto del Comites Austria; Technoprobe, Banca Akros alza il target price grazie a Tsmc e alla fotonica al silicio. Photonics West 2026 di San Francisco, c'è anche un'azienda friulanaSPIE Photonics West 2026: l’Italia debutta a San Francisco con 12 aziende e tecnologie avanzate per la fotonica. nordest24.it SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica, annuncia i nomi dei premiati con i riconoscimenti della società per il 2026I 22 premiati rappresentano una straordinaria gamma di risultati straordinari nelle scienze e tecnologie basate sulle radiazioni elettromagnetiche (ANSA) ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.