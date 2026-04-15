Innovazione Alexa+ da oggi disponibile in Italia

Da oggi, in Italia, è disponibile in forma di accesso anticipato e gratuito Alexa+, un assistente personale basato sull'intelligenza artificiale generativa. L'annuncio è stato diffuso oggi, e l'introduzione riguarda il mercato italiano. La novità riguarda un prodotto che utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per assistere gli utenti nelle attività quotidiane. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali sviluppi futuri o limitazioni specifiche.

Roma, 15 apr. (AdnkronosLabitalia) - A partire da oggi, Alexa+, la nuova assistente personale basata sull'intelligenza artificiale generativa, è disponibile in Italia in Accesso anticipato, gratuitamente per tutti. Alexa è diventata parte integrante della vita quotidiana, un vero e proprio membro aggiuntivo delle famiglie italiane: solo negli ultimi tre anni, infatti, i clienti in Italia hanno interagito con Alexa oltre 40 miliardi di volte. Alexa+ è in grado di aiutare concretamente nella vita di tutti i giorni. Prenotazioni al ristorante, shopping, sicurezza domestica, scoperte musicali, gestione degli impegni: Alexa+ fa tutto questo attraverso conversazioni naturali, come se si stesse parlando con un'amica.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Alex Ardenti Early Years

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