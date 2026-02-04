alexa plus ora disponibile negli stati uniti gratis per i membri prime

Amazon rende Alexa Plus, la sua nuova generazione di assistente vocale, disponibile gratuitamente negli Stati Uniti per i membri Prime. L’aggiornamento permette agli utenti di accedere a funzioni più avanzate grazie all’intelligenza artificiale generativa, puntando a migliorare l’esperienza di uso quotidiano.

questo aggiornamento descrive l’arrivo in usa di Alexa Plus, la generazione avanzata di assistente vocale di amazon basata su intelligenza artificiale generativa. vengono illustrate le principali novità, la differenza tra utenti prime e non prime, e le possibilità offerte dalle nuove funzionalità. l’informazione evidenzia l’accessibilità della versione chat testuale gratuita per i non abbonati prime e le condizioni riservate ai membri prime. alexa plus ora disponibile negli usa con versione chat testuale gratuita. Alexa Plus rappresenta un passo avanti rispetto alle generazioni precedenti, grazie a una architettura completamente nuova alimentata da modelli di linguaggio di grandi dimensioni provenienti da amazon nova e anthropic. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Alexa Plus

