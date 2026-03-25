Tomodachi Life | Una vita da sogno demo gratuita disponibile da oggi – Il trailer

Da oggi è disponibile una versione di prova gratuita di Tomodachi Life: Una vita da sogno, intitolata

(Adnkronos) – In attesa del lancio ufficiale su Nintendo Switch, previsto per il 16 aprile, Nintendo ha reso disponibile una versione di prova gratuita denominata "Versione di benvenuto" di Tomodachi Life: Una vita da sogno. Questa anteprima consente agli utenti di testare le dinamiche gestionali dell'isola, creando fino a tre personaggi Mii e sperimentando le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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