Cultura via al Creative Innovation Lab | oltre 7 milioni per lo sviluppo di soluzioni innovative

È stato annunciato il lancio del Creative Innovation Lab, un nuovo progetto finanziato con oltre 7 milioni di euro nell’ambito del programma Europa Creativa, Sezione Transettoriale. Il bando sarà aperto fino al 23 aprile 2026 e mira a promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore culturale. La piattaforma offre opportunità a chi vuole proporre progetti in questo ambito.

Nell'ambito del programma Europa Creativa (Sezione Transettoriale), è stato lanciato il nuovo bando "Creative Innovation Lab", che rimarrà aperto fino al 23 aprile 2026. L'azione "Creative Innovation Lab" incoraggia gli attori di diversi settori culturali e creativi, incluso l'audiovisivo, a ideare e testare soluzioni innovative con un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi.