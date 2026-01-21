Stati generali della meccatronica al Kilometro Rosso tra innovazione e competitività territoriale

Gli Stati Generali della Meccatronica al Kilometro Rosso si concentrano sull’innovazione e sulla competitività territoriale del settore. La meccatronica, componente chiave del comparto metalmeccanico, contribuisce significativamente all’export italiano, rappresentando circa metà delle esportazioni nazionali. L’evento mira a promuovere lo sviluppo di tecnologie avanzate e a rafforzare il ruolo del settore nel contesto economico e industriale del Paese.

ll settore metalmeccanico rappresenta una quota fondamentale dell'export italiano, collocandosi tra il 45 e il 50% del totale delle esportazioni nazionali, evidenziando quindi il suo ruolo trainante per l'economia del Paese (fonte IlSole24Ore). La crescita e lo sviluppo industria manifatturiera in Italia e in Europa deve però fare i conti con un gap di natura tecnologica. In particolare l'Italia risulta ancora molto indietro rispetto all'utilizzo dell'IA: solo il 7-8% delle imprese manifatturiere del nostro Paese utilizza applicazioni avanzate di intelligenza artificiale (fonte ISTAT 2024), dato in controtendenza se confrontato invece con il forte impulso legato alla robotica e ai macchinari automatizzati.

