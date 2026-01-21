Stati generali della meccatronica al Kilometro Rosso tra innovazione e competitività territoriale

Da bergamonews.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Generali della Meccatronica al Kilometro Rosso si concentrano sull’innovazione e sulla competitività territoriale del settore. La meccatronica, componente chiave del comparto metalmeccanico, contribuisce significativamente all’export italiano, rappresentando circa metà delle esportazioni nazionali. L’evento mira a promuovere lo sviluppo di tecnologie avanzate e a rafforzare il ruolo del settore nel contesto economico e industriale del Paese.

ll settore metalmeccanico rappresenta una quota fondamentale dell’export italiano, collocandosi tra il 45 e il 50% del totale delle esportazioni nazionali, evidenziando quindi il suo ruolo trainante per l’economia del Paese (fonte IlSole24Ore). La crescita e lo sviluppo industria manifatturiera in Italia e in Europa deve però fare i conti con un gap di natura tecnologica. In particolare l’Italia risulta ancora molto indietro rispetto all’utilizzo dell’IA: solo il 7-8% delle imprese manifatturiere del nostro Paese utilizza applicazioni avanzate di intelligenza artificiale (fonte ISTAT 2024), dato in controtendenza se confrontato invece con il forte impulso legato alla robotica e ai macchinari automatizzati.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Innovazione e mobilità sostenibile, al Kilometro Rosso la restituzione dello Spoke 5 del centro Most

Leggi anche: Antonio Cairoli visita la sede Brembo al Kilometro Rosso

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Intellimech da record nella ricerca applicata; L’Emilia Romagna ha promosso gli Stati generali delle Dop e Igp; La Dop economy vale quasi 4 miliardi: l'Emilia-Romagna riunisce gli Stati generali per difendere la food valley.

stati generali della meccatronicaStati generali delle Dop e Igp dell’Emilia RomagnaStati generali delle Dop e Igp dell’Emilia Romagna. A Bologna la prima edizione dell’iniziativa promossa dalla Regione, Food Valley d’Europa che vale 37 miliardi di euro, di cui oltre 10,2 miliardi ... ilnordestquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.