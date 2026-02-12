Libri Punizione a due in area | Diego Armando Maradona nell’ultimo romanzo poliziesco di Giuseppe Farese

Un nuovo romanzo poliziesco porta in scena Diego Armando Maradona. Giuseppe Farese firma “Punizione a due in area”, un libro che sta facendo parlare di sé tra gli appassionati del genere. Maurizio de Giovanni lo definisce “efficace e sorprendente”, e molti lettori si stanno già fiondando in libreria per leggerlo.

di Anita Curci Punizione a due in area di Giuseppe Farese, in questi giorni in libreria per i tipi di Homo Scrivens Edizioni (Collana “Gatti neri e vicoli bui”), è un romanzo che Maurizio de Giovanni definisce “poliziesco efficace e sorprendente”. Sullo sfondo di una Napoli a metà degli anni Ottanta, tra le paure del post-terremoto e nuove speranze di rinascita e riscatto, Franco Lorusso, ispettore della Digos, è impegnato nei servizi di sicurezza per la partita Napoli-Juventus. Siamo tra fine ottobre e inizio novembre del 1985, proprio in quei giorni Lorusso si trova a risolvere due casi misteriosi, uno dei quali s’interseca con la sua vita privata.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Diego Armando Maradona "Punizione a due in area", al Maschio Angioino la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese Sabato 14 febbraio, alle 11, il Maschio Angioino di Napoli ospita la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese, “Punizione a due in area”. Ti racconto Diego Armando Maradona, sette libri per conoscere el Pibe de Oro La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Diego Armando Maradona Argomenti discussi: Punizione a due in area, al Maschio Angioino la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese; Punizione a due in area, il noir di Giuseppe Farese; 'Punizione a due in area', racconto poliziesco nella Napoli di Maradona; Petardi lanciati dentro la cartoleria, caccia ai vandali: Erano due e giovanissimi, vengano a chiedere scusa. 'Punizione a due in area', racconto poliziesco nella Napoli di MaradonaGIUSEPPE FARESE, PUNIZIONE A DUE IN AREA (Homo Scrivens, pp. 160, euro 16,00) Il 3 novembre del 1985 Diego Armando Maradona realizza uno dei gol più belli e iconici della sua carriera. (ANSA) ... ansa.it Punizione a due in area, al Maschio Angioino la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe FaresePunizione a due in area, il nuovo libro di Giuseppe Farese (Homo Scrivens Edizioni), romanzo che Maurizio de Giovanni definisce poliziesco efficace e sorprendente, sarà presentato sabato 14 ... napolitoday.it Maradona, il coraggio oltre il dolore Nel 1993 Diego Armando Maradona non parlava solo di calcio, ma di un modo di stare al mondo, rifiutando la prudenza come limite. “Voglio giocare anche se ho il menisco a pezzi. Chi è prudente non arriva mai primo. Inte - facebook.com facebook @Como_1907 #CoppaItaliaFrecciarossa Stadio Diego Armando Maradona 21:00 CET #ProudToBeNapoli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.