Inizia la settimana del Wec Bolidi in pista per il Prologo Oggi il motorsport a teatro

La settimana dedicata al Wec è iniziata con il Prologo, sessione di test collettivi che si è svolta ieri all’autodromo. Originariamente prevista in Qatar, la prova è stata spostata a ottobre e si è tenuta nel circuito locale. Le vetture da competizione sono scese in pista, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La giornata ha visto i team prepararsi in vista delle prossime gare del campionato mondiale endurance.

di Enrico Agnessi Tutti in pista, appassionatamente. L’ Autodromo ha ospitato ieri il Prologo del Wec, la sessione di test collettivi che avrebbe dovuto svolgersi originariamente in Qatar, prima della gara di Lusail poi rinviata a ottobre. Una giornata di pista piena, con le vetture impegnate sia al mattino sia al pomeriggio, in un clima che ha alternato lavoro intenso ai box e prime indicazioni tecniche in vista della stagione. Nonostante i cancelli chiusi al pubblico e il meteo tutt’altro che favorevole, in molti non hanno rinunciato a uno sguardo ravvicinato allo spettacolo. Lungo le reti di recinzione del circuito si sono assiepati appassionati e curiosi per vedere sfilare le Hypercar, la classe regina del mondiale, con i prototipi Lmdh e Lmh, e le Lmgt3 Gran turismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inizia la settimana del Wec . Bolidi in pista per il Prologo . Oggi il motorsport a teatro Leggi anche: Settimana Mondiale . Il Wec scalda i motori . Auto in pista per i test . È il giorno del Prologo WEC, Ferrari si conferma nel pomeriggio del PrologoFerrari si conferma nelle prime tre posizioni dello schieramento al termine del Prologo di Imola del FIA World Endurance Championship.