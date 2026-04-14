wec ferrari si conferma nel pomeriggio del prologo

Nel pomeriggio di oggi, al termine del Prologo di Imola, la squadra che corre nel campionato mondiale di endurance si è piazzata nelle prime tre posizioni dello schieramento. La sessione ha visto le vetture della stessa scuderia mantenere un vantaggio rispetto alle concorrenti, consolidando la loro posizione in vista delle prossime gare. La classifica finale del Prologo ha confermato la leadership della squadra, che ha ottenuto risultati significativi durante le prove.

Ferrari si conferma nelle prime tre posizioni dello schieramento al termine del Prologo di Imola del FIA World Endurance Championship. Tre 499P controllano la scena, Antonio Fuoco ha stabilito il best lap assoluto della giornata in 1.31.177. Secondo e terzo posto per Robert Kubica (AF Corse n. 83) e Antonio Giovinazzi (n. 51), entrambi con quasi mezzo secondo di scarto nei confronti di BMW n. 20 di Robin Frijns ed all’Alpine n. 36 di Jules Gounon. Come questa mattina la pioggia è stata protagonista insieme ad alcune interruzioni, due per la precisione. Entrambe sono state scatenate da alcune LMGT3 in difficoltà alle ‘Acque Minerali’: la n. 78 Lexus di José Maria Lopez e la n.🔗 Leggi su Oasport.it

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Buongiorno devo comprare un fornetto nuovo ora ho il g3 ferrari delizia a conchiglia.cosa mi consigliate Mio marito vorrebbe prendere il diavola pro....io non so.. Non siamo esperti facciamo il sabato sera pizze in famiglia e con qualche amico...grazie a tutti - facebook.com facebook

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