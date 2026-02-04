La Juventus parte per Bergamo con una buona notizia. Kenan Yildiz, dopo aver superato il problema all’adduttore sinistro, è stato convocato da Spalletti per la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il giovane attaccante sarà in distinta, anche se potrebbe non partire dall’inizio. La squadra di Torino cerca di risollevarsi dopo le difficoltà recenti, con Yildiz che torna a disposizione e potrebbe rappresentare una carta importante nel match di domani.

La Juventus vola a Bergamo con una freccia in più nella faretra, seppur con minutaggio limitato. Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, la notizia più attesa dalla Continassa riguarda Kenan Yildiz: il numero 10 ha superato la fase critica del problema all’adduttore sinistro rimediato a Parma e sarà regolarmente nell’elenco dei convocati di Luciano Spalletti. Il talento turco ha svolto stamattina una seduta di allenamento parzialmente in gruppo. Nonostante il recupero lampo, lo staff tecnico bianconero predica prudenza: Yildiz non partirà dal primo minuto alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Yildiz convocato per l’Atalanta: il piano di Spalletti

Approfondimenti su Juventus Atalanta

Spalletti non parlerà alla vigilia della partita tra Atalanta e Juve.

La Juventus perde Yildiz, ma per fortuna non ha subito lesioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Atalanta

Argomenti discussi: Yildiz verso il forfait in Coppa Italia: Boga subito in campo per Atalanta-Juventus? Come sta il nuovo acquisto bianconero; Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a lui; Yildiz, Conceicao e Kelly costretti alla penitenza: Juve, l'allenamento prima del Monaco; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve.

Juventus, Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo: con l'Atalanta sarà convocatoDopo la seduta personalizzata di ieri, oggi Kenan Yildiz è rientrato in gruppo agli ordini di Luciano Spalletti. Il 10 della Juventus, seppur parzialmente,. tuttomercatoweb.com

La Juventus sorride due volte per Yildiz: allarme rientrato e firma a un passo | CMTra campo e rinnovo. Arrivano buone nuove dalla Continassa in merito a Kenan Yildiz. Doppio sorriso per la Juventus e Spalletti in vista dei prossimi impegni dei bianconeri e sul futuro del numero die ... calciomercato.it

. @juventusfc, Yildiz salta l’Atalanta per un sovraccarico muscolare: probabile maglia da titolare per Miretti x.com

Milan, show da scudetto Yildiz 2030. Juve, è l’ora! “Franzoni ci ha dato la sveglia” La prima pagina del 4 febbraio #Tuttosport - facebook.com facebook