Infortunio Dybala il fuoriclasse ex Juve si opera al ginocchio questa mattina | le sue condizioni e la speranza della Roma sui tempi di recupero

Il calciatore argentino, ex Juventus, si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al ginocchio. La Roma ha comunicato le condizioni del giocatore, che rimarrà sotto osservazione nelle prossime settimane. L’operazione è stata effettuata con successo e il club sta monitorando attentamente i tempi di recupero previsti. La società fornirà aggiornamenti sui progressi del calciatore.

Infortunio Dybala, il fuoriclasse argentino si opera al ginocchio: ecco qual è la speranza della Roma sui tempi di recupero. La notizia era nell'aria, ma ora ha assunto i crismi dell'ufficialità: Paulo Dybala dovrà fermarsi nel momento decisivo della stagione. Per risolvere un persistente problema articolare, il fantasista si sottopone oggi, venerdì 6 marzo, a un intervento al ginocchio in artroscopia. L'operazione chirurgica, necessaria per pulire l'articolazione e ripristinarne la funzionalità, si svolge presso la clinica Villa Stuart per mano del Professor Pier Paolo Mariani.

