Infortunio Sané | l’attaccante tedesco del Galatasaray va ko Le ultime sui tempi di recupero verso la Juve

Sáné si è infortunato durante l’allenamento del Galatasaray e rischia di saltare la prossima partita contro la Juventus. I medici stanno valutando i tempi di recupero, ma al momento non ci sono certezze. La squadra turca spera di poter contare su di lui, anche se la sua presenza è in dubbio. La situazione resta da monitorare nei prossimi giorni.

Infortunio Sané: l'attaccante tedesco del Galatasaray va ko. Le ultime sui tempi di recupero del giocatore verso la Juventus. Brutte notizie per il Galatasaray di Okan Buruk in vista del cruciale impegno europeo. Il club turco dovrà fare i conti con l'infortunio di una delle sue stelle più luminose, Leroy Sané, uscito malconcio dall'ultima sfida di Champions League disputata all'Etihad Stadium contro il Manchester City. La sconfitta per 2-0 contro gli uomini di Guardiola non è stata l'unica nota dolente della serata per i giallorossi, che ora rischiano di perdere il fantasista tedesco proprio per il doppio confronto con la Juventus.

