Infortunio | stagione finita per Loconte Il Siena perde un valido attaccante

Il Siena ha annunciato che Valerio Loconte si è infortunato durante una partita e dovrà interrompere la stagione in anticipo. La squadra dovrà fare a meno del suo attaccante per le prossime settimane. La notizia arriva in un momento in cui le prestazioni della squadra sono al massimo, e rappresenta un cambiamento importante per le prossime gare. La società non ha ancora comunicato dettagli sul tipo di infortunio.

In questo momento eccezionale che sta vivendo a livello di prestazioni e risultati, è arrivata una brutta notizia per il Siena: Valerio Loconte (foto) ha terminato, anticipatamente, la stagione. Il centrocampista bianconero, "a seguito di un trauma distorsivo riportato durante l’allenamento di giovedì scorso, è stato sottoposto ad esami diagnostici e strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a ulteriori visite specialistiche per definire il percorso terapeutico più adeguato. La società rivolge a Valerio i migliori auguri per una pronta guarigione e un rapido rientro in campo".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Infortunio: stagione finita per Loconte. Il Siena perde un valido attaccante Leggi anche: Infortunio Ferguson, operazione alla caviglia e stagione finita! La conferma social dell’attaccante Infortunio Skorupski, rischio stagione finita per il polaccoArrivano brutte notizie per il Bologna che rischia di aver perso il proprio portiere fino al termine della stagione in corso.