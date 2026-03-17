infortunio skorupski rischio stagione finita per il polacco

Il portiere del Bologna ha subito un infortunio che potrebbe mettere fine alla sua stagione. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda il rischio di un lungo stop per il giocatore polacco. La squadra ora si trova a dover affrontare l’assenza del titolare, con implicazioni sulla rosa e sulle prossime partite. La situazione viene monitorata in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Arrivano brutte notizie per il Bologna che rischia di aver perso il proprio portiere fino al termine della stagione in corso. Infortunio Skorupski, stagione a rischio (Ansa Foto) – calciomercato.it Infortunatosi nel finale di Sassuolo-Bologna, partita vinta dagli uomini di Vincenzo Italiano, l’estremo difensore polacco è rimasto in campo fino all’ultimo aiutando la squadra a portare a casa la vittoria. L’esito degli esami sul portiere classe 1991 non hanno dato buone notizie con il polacco che rischia di tornare in campo solamente nelle ultime partite di questo campionato. “Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski – ha comunicato il... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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