Infortunio Zinchenko | stagione finita per il terzino dell' Ajax grave problema al ginocchio che richiede l' intervento chirurgico
L'infortunio di Zinchenko, causato da un incidente durante l’allenamento, mette fine alla sua stagione all’Ajax. Il terzino ucraino ha riportato un grave problema al ginocchio che richiederà un intervento chirurgico, lasciando il team senza uno dei giocatori più affidabili sulla fascia. La sua assenza peserà nelle prossime partite importanti del campionato.
Una notizia che scuote l'ambiente dell'ajax arriva dall'infermeria: un grave infortunio al ginocchio priva la squadra di uno dei suoi riferimenti tecnici e marca il finale di stagione. La conferma ufficiale del club descrive la dinamica dell’incidente, la necessità di un intervento chirurgico e i tempi di recupero che si prospettano lunghi, incidendo sui piani tattici e sulle soluzione da adottare nelle gare rimanenti. Durante la sfida casalinga contro il fortuna sittard, il difensore ha avvertito un problema al ginocchio poco dopo l’inizio dell’incontro ed è stato costretto a lasciare il campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. Il comunicato ufficiale e le sue condizioni
Zinchenko si infortuna durante l’allenamento e la sua stagione si interrompe bruscamente, a causa di un grave problema al ginocchio che richiede un intervento chirurgico.
Infortunio Bonny, problema al ginocchio in allenamento! L’esito degli esami: il comunicato dell’InterLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Prima da titolare da incubo per Zinchenko con l'Ajax: si fa male ed esce dopo appena cinque minutiPer Oleksandr Zinchenko, la partita contro il Fortuna Sittard è iniziata in modo drammatico. L'ucraino, che ha fatto il suo debutto da titolare con l'Ajax, è uscito dal campo dopo cinque minuti per in ... calciomercato.com