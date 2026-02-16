L'infortunio di Zinchenko, causato da un incidente durante l’allenamento, mette fine alla sua stagione all’Ajax. Il terzino ucraino ha riportato un grave problema al ginocchio che richiederà un intervento chirurgico, lasciando il team senza uno dei giocatori più affidabili sulla fascia. La sua assenza peserà nelle prossime partite importanti del campionato.

Una notizia che scuote l'ambiente dell'ajax arriva dall'infermeria: un grave infortunio al ginocchio priva la squadra di uno dei suoi riferimenti tecnici e marca il finale di stagione. La conferma ufficiale del club descrive la dinamica dell’incidente, la necessità di un intervento chirurgico e i tempi di recupero che si prospettano lunghi, incidendo sui piani tattici e sulle soluzione da adottare nelle gare rimanenti. Durante la sfida casalinga contro il fortuna sittard, il difensore ha avvertito un problema al ginocchio poco dopo l’inizio dell’incontro ed è stato costretto a lasciare il campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Infortunio Zinchenko: stagione finita per il terzino dell'Ajax, grave problema al ginocchio che richiede l'intervento chirurgico

Zinchenko si infortuna durante l’allenamento e la sua stagione si interrompe bruscamente, a causa di un grave problema al ginocchio che richiede un intervento chirurgico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.