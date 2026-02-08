La Juventus comunica che Conceicao e Kelly hanno subito degli infortuni e le loro condizioni sono ancora da valutare. I due giocatori hanno lasciato il campo durante l’allenamento di ieri e si aspettano aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore. La società spera di poterli recuperare in vista delle prossime partite, ma al momento la situazione resta ancora da chiarire.

. Come stanno i due bianconeri acciaccati dopo Bergamo. In vista dell’importante sfida di stasera tra Juventus e Lazio, l’attenzione della Continassa è rivolta interamente alle condizioni fisiche di Francisco Conceição e Lloyd Kelly. Il match inaugura un ciclo di fuoco per i bianconeri, che nel giro di pochi giorni si giocheranno il passaggio del turno in Champions League e il Derby d’Italia contro l’Inter. La vittoria odierna è però l’obiettivo primario per non perdere terreno dal Napoli, che ha allungato in classifica grazie a un sofferto successo contro il Genoa, arrivato allo scadere grazie a un rigore di Hojlund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: le ultimissime novità sulle condizioni di Conceicao e Kelly

Aggiornamenti sugli infortuni in casa Juventus: dopo l’allenamento odierno, si delineano le condizioni di Conceicao e Kelly in vista della partita contro il Sassuolo.

In casa Juventus si fa strada l’ansia per gli infortuni di Yildiz e Conceicao, che rischiano di saltare la partita contro la Lazio.

