Il Maas avvia un progetto di educazione alimentare e formazione nelle scuole

Il Maas ha lanciato un progetto di educazione alimentare e formazione nelle scuole, a causa dell’esigenza di promuovere abitudini sane tra i giovani. L'iniziativa coinvolge studenti e insegnanti in attività pratiche e laboratori sul cibo e l’agricoltura locale. Questa scelta mira a rafforzare la consapevolezza alimentare fin dalla giovane età. Le prime scuole partecipanti stanno già preparando materiali didattici e organizzando incontri nelle classi.

Saranno circa 6 mila gli studenti coinvolti nel percorso educativo. Coinvolte 12 scuole di Mascalucia, Nicolosi, Santa Maria di Licodia, Ramacca, Palagonia, Bronte, Paternò, Giarre e Catania Prendono avvio le attività operative del Progetto 5 “Educazione alimentare e formazione nelle scuole”, una delle cinque linee d’intervento promosse dai Mercati Agroalimentari di Sicilia nell’ambito del programma regionale dedicato alla trasparenza, alla tutela dei consumatori e alla crescita del sistema agroalimentare. Il percorso è stato inaugurato nei giorni scorsi, da un incontro operativo al Maas, alla presenza dei referenti delle 12 scuole selezionate del territorio catanese, in diversi comuni della provincia — Mascalucia, Nicolosi, Santa Maria di Licodia, Ramacca, Palagonia, Bronte, Paternò, Giarre e Catania — a testimonianza di una partecipazione ampia e rappresentativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it La Centrale del Latte di Roma vince il bando ministeriale per l’educazione alimentare nelle scuole di Lazio e AbruzzoLa Centrale del Latte di Roma ha vinto il bando ministeriale Educazione stradale nelle scuole: al via il progetto della Polizia MunicipaleLa Polizia Municipale di Benevento ha iniziato un nuovo progetto di educazione stradale nelle scuole. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. A Teramo il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Corona chiede il taser per la polizia locale: presentata una mozione per avviare l’iter e definire regole e risorse. Leggi: https://www.rete8.it/cronaca/teramo-mozione-dallopposizione-per-dotare-la-polizia-locale-de - facebook.com facebook