Inferno in galleria maxi-tamponamento shock | statale paralizzata code per chilometri

Una mattinata difficile sulle strade marchigiane, con un maxi tamponamento verificatosi all’interno di una galleria sulla superstrada. L’incidente ha causato la chiusura temporanea della carreggiata e ha portato a lunghe code che si sono estese per chilometri, paralizzando il traffico e creando disagi agli automobilisti in transito. La polizia stradale sta gestendo la situazione e ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Mattinata difficile sulla viabilità marchigiana: un maxi tamponamento avvenuto in galleria ha causato la temporanea paralisi della Superstrada, con pesanti ripercussioni sul traffico e code in aumento nelle ore di punta. L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente delicato, dove carreggiata e visibilità ridotta rendono più complessa la gestione dei flussi. L’intervento dei soccorsi e la necessità di mettere in sicurezza l’area hanno determinato la chiusura del tratto interessato in entrambe le direzioni. Tamponamento a catena nella galleria. La dinamica resta al vaglio delle autorità competenti. L’impatto tra più veicoli ha richiesto l’attivazione immediata della macchina dei soccorsi e delle forze dell’ordine, con effetti diretti sulla circolazione in entrambi i sensi di marcia.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Inferno in galleria, maxi-tamponamento shock: statale paralizzata, code per chilometri Notizie correlate Maxi tamponamento in galleria sull’A20: 80 veicoli coinvolti, caos totale e autostrada paralizzataCosa è successo sull’autostrada A20 Messina-Palermo? Una mattinata da incubo per centinaia di automobilisti sull’autostrada A20 Messina-Palermo,... Valmontone-San Cesareo, maxi tamponamento in A1. Code di diversi chilometriMattinata di pesanti disagi per gli automobilisti e i pendolari in transito lungo il tratto autostradale a sud della Capitale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Inferno di fuoco in galleria. Ambulanza piomba sul pullman. Quattro morti, bimbi miracolatiLo schianto è avvenuto in curva, dentro la galleria, sulla statale 73 bis per Urbino. Da una parte un’ ambulanza con tre sanitari e un paziente di 85 anni, dall’altra un pullman turistico con 40 ... quotidiano.net Inferno in galleria, auto a fuoco: ora è emergenza sul raccordo autostradaleFiamme, fumo, aria irrespirabile, visibilità zero e traffico bloccato: inferno ieri poco dopo le 12,30 nella galleria Monte Pergola del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Fino alle 14, la ... ilmattino.it