Maxi tamponamento in galleria sull’A20 | 80 veicoli coinvolti caos totale e autostrada paralizzata

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina in una galleria sull’autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolgendo circa 80 veicoli. L’incidente ha causato il blocco totale del traffico, con i mezzi fermi e l’autostrada paralizzata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. La situazione ha creato un caos immediato tra gli automobilisti presenti.

Cosa è successo sull’autostrada A20 Messina-Palermo?. Una mattinata da incubo per centinaia di automobilisti sull’ autostrada A20 Messina-Palermo, trasformata improvvisamente in una trappola di lamiere e paura. Intorno alle ore 8:45 del 17 marzo, all’interno della galleria Villafranca, tra gli svincoli di Milazzo e Rometta Marea, si è verificato u n maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 veicoli. Auto, furgoni e mezzi pesanti: un serpentone metallico bloccato nel cuore di un tunnel, dove lo spazio si restringe e ogni errore si amplifica. L’incidente si è verificato lungo la corsia in direzione Palermo, ma le conseguenze hanno paralizzato l’intero tratto autostradale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Maxi tamponamento in galleria sull’A20: 80 veicoli coinvolti, caos totale e autostrada paralizzata Articoli correlati Pauroso maxi tamponamento in galleria sulla Messina-Palermo: coinvolti circa 80 veicoliABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nella galleria Villafranca sull’A20 Un grave tamponamento a catena si è verificato oggi, 17 marzo, all’interno... Maxi tamponamento in galleria a Messina: autostrada bloccata e oltre 80 mezzi coinvoltiMaxi tamponamento nella galleria Villafranca, sul tratto autostradale che collega Messina e Palermo. Tutto quello che riguarda Maxi tamponamento in galleria sull'A20... Temi più discussi: Maxi tamponamento in galleria sull’autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolti 80 mezzi; Maxi tamponamento in galleria sull’A20 Palermo-Messina, coinvolti 80 veicoli; Maxi tamponamento in galleria sull’A20 Palermo-Messina, coinvolti 80 veicoli; Maxi tamponamento in galleria sulla Messina-Palermo, coinvolti 80 mezzi. VIDEO| Maxi tamponamento sull’A20 Messina-Palermo, 80 mezzi coinvoltiPALERMO – Maxi tamponamento in galleria sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza dello svincolo per Rometta Marea. Circa 80, secondo i vigili del fuoco, i veicoli coinvolti: nessuna persona fe ... dire.it Inferno in galleria sulla A20: maxi tamponamento con 80 mezzi, autostrada paralizzata (VIDEO)Caos tra Messina e Palermo: decine di veicoli coinvolti nella galleria Villafranca, diversi feriti e traffico completamente bloccato ... giornalelavoce.it Maxi tamponamento in galleria sull'A20, 'coinvolti 80 mezzi' Diversi feriti, chiuso tratto tra Milazzo e Rometta - facebook.com facebook Maxi tamponamento in galleria sull’A20: 80 veicoli coinvolti. Il video x.com